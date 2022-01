Kokku põrkasid veoauto ja sõiduauto

Tallinna poolt tulnud veoki juht Aleksei rääkis, et tundis, et tee on libe, ja tema kiirus ei olnud üle 60 kilomeetri tunnis. Samas nägi ta, et vastu tulnud sõiduauto hakkas tee peal vibama. "Vaatasin, et saame vist üksteisest mööda napilt, aga kahjuks see nii ei läinud. Sõiduauto rammis vasakpoolset esiotsa kabiini," ütles Aleksei.