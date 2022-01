Kaljulaid rääkis enne rajale minekut, et teab paljusid matkaradu ja need kõik väärivad tema hinnangul avastamist. Eile osales Kaljulaid Sõmeru matkal. Sealset rada pidas president kõigile jõukohaseks. Eriti neile, kel raskusi üles-alla liikumisega. Kaljulaid ise kinnitas, et temal pole tõusude võtmisega probleeme. Samas viitas president praegustele ilmastikuoludele, kus rajal võib olla jääd. "Luumurru paranemine võtab palju aega," manitses ta matkasõpru ettevaatlikkusele. Kaljulaidi sõnul eelistab ta minna matkarajale kellagagi koos. "Mulle meeldib rääkida," põhjendas ta.