Sotsiaalvaldkonna tunnustused ootavad kandidaate

Konkursi korraldamise eesmärgiks on tunnustada maakonna sotsiaalvaldkonna töötajaid ja organisatsioone, kes on oma tegevusega kaasa aidanud abivajajate heaolu parendamisele ja sellesse panustanud.

Aasta sotsiaalvaldkonna töötaja tunnustamise eesmärgiks on väärtustada sotsiaalvaldkonnas tegutsevat isikut, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on panustanud valdkonna arendamisse ja on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.