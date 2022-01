Sellise pealkirja all peitus tekst, kus räägiti Rakvere rajooni ümbernimetamisest Lääne-Virumaaks. Lehe päises oli aga muudatus juba kajastatud. FOTO: Ain Liiva

Ühel hetkel märkasin siinset rubriiki toimetades, et Viru Sõna päis on muutunud: jaanuari keskel ilutses lehe nime all juba kiri “Lääne-Virumaa ajaleht”.