Tervise-, energia-, julgeolekukriis – kas ka suhtlemis- ja empaatiakriis?

Mitmekordsete hindadega arved on viinud inimesed ahastusse, kuna paljudel moodustab arve kolmandiku või poole sissetulekust. Elektrihinna kasv on jõudnud ka tootmise mõjusse, toiduainete hinda ning tarbekaupade ja teenuste hinda. Eelmisel kuul kuulsime viimase aastakümne suurimast inflatsiooninäitajast, kuid suurem hindade kohandamine toimub ju alles praegu ja võib ette kujutada, et elukalliduse hüppelise tõusuga see näitaja suureneb veelgi.