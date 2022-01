Eile hilistundidel tuli häirekeskusele mitmeid teateid üle Eesti lumme kinni jäänud sõidukitest. Kella 21.20 ajal sai häirekeskus teate, et Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel Tapa vallas on teel lumme kinni jäänud esialgsetel andmetel 7-8 sõidukit, kuid viimane info on, et kinni jäänud sõidukeid on umbes 30. Kohapeale on reageerinud nii politsei kui ka pääste ning kohale tuleb rasketehnika Tapa sõjaväelinnakust.