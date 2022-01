Rakvere rajooni naistel on saanud tavaks iga kahe aasta tagant kokku tulla, et vaagida tehtut ja teoksil olevat ning seada ülesanded järgmiseks kaheks aastaks. Märtsis korraldatav naisaktiivi nõupidamine on arvult kuues. Praegu aga teevad majandite ja ettevõtete naised kohapeal kokkuvõtteid, seavad eesmärke ning valivad ka oma esindajad rajooni nõupidamisele.