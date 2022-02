Krista Lepik vihtus kuulsate Jamaica bobisõitjatega Albertville‘i olümpiakülas tantsu

Krista Lepik on end Jamaika neljabobimeeskonnaga Alberville`i olümpial ühele pildile sättinud. Kes neist mustadest meestest on kes, seda on raske tuvastada, aga protokolli põhjal võistlesid nad koosseisus Dudley Stokes, Ricky McIntosh, Michael White ja Chris Stokes. FOTO: Krista Lepiku erakogu