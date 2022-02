Kuidas kaluritel pakasega käsi käib, sai päritud Gorki kalurikolhoosist. Esimees K.-E. Juhkam vastas, et mehed püüavad kala – räime ja kilu. Ka külmad ei tegevat takistusi. Kui tuult on, viib viimase jää minema. Möödunud aastal püüdsid kalurikolhoosi mehed kokku 31 258 tsentnerit kala: räime, kilu, heeringat, skumbriat jm. See arv tähendab ka aastakohustusega hakkamasaamist.