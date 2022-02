Nõude esitamise alus koosneb 21 punktist. Järgnevalt vaid mõned näited. Poolametsale heidetakse ette, et ta jagas eelmise aasta 1. juunil sotsiaalmeedias Rakvere linna 23. aprillil tehtud pressiteadet, mis algas Poolametsa kommentaariga: "Rakvere endine linnapea mõisteti 2012 süüdi korruptsioonis. Keskerakond aga premeeris teda Rakvere abilinnapea kohaga. Seetõttu keeldus EKRE Rakveres koalitsiooni minemisest. Sotsidele ja Isamaale pole see samuti mingi probleem. Mida sellest järeldada?" Edasi märgitakse hagis, et hagiavalduse seisuga on seda postitust märkinud meeldivaks 3657 inimest ja seda jälgib 3720 inimest.