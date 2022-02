Teatris saab näha "Unund barbaarsuse lumma"

Laupäeval, 5. veebruaril kell 17.17 avatakse Rakvere teatris kuues ehtenäitus. Klaasnišis on eksponeeritud Indrek Jetsi ehtenäitus "Unund barbaarsuse lumm". Tema looming liigub mõtterännul läbi kultuuriloo hämaramate, obskuursemate radade.

Indrek Jets (1970) on õppejõud, metallikunstnik ja arheoloogiadoktor, kes akadeemilises töös on keskendunud Eesti vanema ajaloo ornamentikale. Ta on loonud rekonstruktsioone arheoloogilistest leidudest eesti rahva muuseumile. Inderk Jets õpetab Haapsalu kolledžis, Haapsalu kunstikoolis ja Haapsalu kutsehariduskeskuses.