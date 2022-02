Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves ilm. Õhtul on oodata Lääne-Eestis vihma, mujal lume- ja lörtsisadu ning rannikul tuisku. Pärast keskööd pilvisus järk-järgult hõreneb, kuid Ida-Eestis sajab veel kohati lund. Mitmel pool on udu, mille tõttu võib nähtavus olla teedel piiratud. Õhutemperatuur kõigub nulli lähedal, teetemperatuur on alla nulli ja teedel püsib libeduse oht.