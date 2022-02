Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves, Loode-Eestis üksikute selgimistega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis mitmel pool lund ja lörtsi ning kohati tekib udu. Vastu hommikut jõuab Lõuna-Eestisse uus sajuala. Puhub lõunakaaretuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Hommikul pöördub tuul idakaarde. Õhutemperatuur on -2 kuni +1 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 3-8 m/s. Öö hakul sajab lund ja lörtsi, hommikul jõuab kohale juba uus sajuala. Nähtavus on mõõdukas või hea. Õhutemperatuur on 0 kuni +1 kraadi.

Esmaspäeva päeval on enamasti pilves ilm. Lume- ja lörtsisadu liigub Lõuna-Eestist põhja-kirde suunas. Sajuvõimalus on väiksem saartel ja Loode-Eestis. Puhub valdavalt idakaaretuul 2-7 m/s. Pärast keskpäeva pöördub tuul lääne poolt alates põhjakaarde kiirusega 3-9, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.