Pehu Jaanil on tore laul sellest, kuidas inimene on ikka looduse kroon. “Võtsin kätte noa terava, tapsin ära lendorava. Ratta alla jäi koerakoon, ATV on kiirem kui loom,” on mõned read ses loos. Inimene mõtleb ikka nii, et ta on jube võimas elukas. Kuniks saabub talv ja inimene peab end kogu täiega looduse võimusesse usaldama.