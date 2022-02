Jaanuaris andis Rakvere KEK üle kaks ehitusobjekti. Simuna teedejaoskonnas valminud garaažist oli juttu. Jaanuari lõpul võttis riiklik komisjon vastu ka kaheteistkümnekorterilise elumaja Sõmerul. Ehitis kuulub Vinni näidissovhoostehnikumile. Hoone on tähelepanuväärne selle poolest, et on esimene KEK-i ehitatud põlevkivituhk-gaasbetoonpaneelidest elamu.