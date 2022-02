Ilm soosis lumelinna ehitajaid igati ning mituteist meeskonda kaevas, tahus ja lihvis innukalt, et luua vahva taies, millest oleks nii silmarõõmu kui ka liulusti.

Triinu lasteaia lumeteost ehivad olümpiarõngad. "Saime olümpiast inspiratsiooni ja esmaspäeval on plaanis ka Triinu taliolümpiamängud," ütles Triinu lasteaia õppealajuhataja Moonika Suurmaa. Lumetaiese loomisel võeti eesmärgiks, et lastel oleks mitmekülgset tegevust. "Olümpiarõngaste sisse saavad lapsed visata lumepalle, ning teisel pool liumäge on ka autasustamise poodium täpsematele palliviskajatele," nimetas ta.