Juhtkiri: rannarahvas rahu ei leia

Võsu on tublisti tuntust juurde saanud tõigaga, et suvitusasulat on võtnud turundada räppansambel 5Miinust. Võta siis kinni, kas sellest tulenevalt või mingitel ajaloolistel põhjustel on neid miinuseid seal kandis aga palju rohkem. Just poliitilisel tasandil, kus rahu ei ole seni leitud.