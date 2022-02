See mis kostab, see on tipp –

Ega tegelikult olegi vesipapp talisuplusfanaatik supluse enda pärast, vaid see komme on talle eluliselt vajalik. Nimelt on tema jaoks jõepõhjas kaetud rikkalik hommiku-, lõuna- kui ka õhtusöögilaud. Meie mõistes Rootsi laud. Paraku küll kelnereid seal pole, täielik iseteenindus, kuid Rootsi lauas oleme ka meie iseteenindusega harjunud. Vesipapp niisamuti ja talle on võõrad mõisted ka hommiku-, lõuna- ja õhtusöök, sest kuldnokasuurusel papil kulub roogade valikule terve talvepäev. Kui olla kogu aeg ametis, saab see ruttu otsa.