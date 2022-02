"Aasta tegu 2021" tiitel anti välja ka Lääne-Virumaale Männikväljale lasketiiru rajamise idee, algatuse ja teostuse autorile Mart Kaelile Viru malevast. Lasketiiru idee, algatus ja teostus on puhtalt Mardi enda initsiatiiv, ning sai teoks tänu Rakvere Laskespordiklubi MTÜ ja MTÜ Viru Laskurklubi koostööle.

Männikvälja lasketiiru projekt lähtub parimal mõeldaval moel laiapindse riigikaitse mõttest. Mitme poole koostöös on valminud taristu, mis otsest ja mõõdetavat kasu riigikaitsele ning laiendab maakonnas tsiviil-militaarkoostööd. Tänasel päeval on võimalus tiirus sooritada erinevaid laskeharjutusi kuni jaosuurusele üksusele. Tiir katab nii automaatrelva, kui püstoli laskeharjutuste nõuded. Lisaks on võimalik tiiru ala kasutada kuni rühmasuuruse üksuse taktikaliseks väljaõppeks.