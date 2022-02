Uus nädal toob lumelisa

Ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb ning hommikul jõuab saartele lume- ja lörtsisadu. Puhub lõunakaaretuul 3-8, hommikuks tugevneb kagutuul 5-12, saartel puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, saarte rannikul nullkraadi ümber. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Tihe lumesadu laieneb üle maa ja tuiskab. Pärastlõunal sajab Lääne-Eestis ja õhtul ka lõuna pool lisaks lörtsi ja vihma ning varitseb jäiteoht. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul kuni 20 m/s. Pärastlõunal tuul sisemaal veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -2, saartel tõuseb +2 kraadini. Õhtupoolikul tõus jätkub.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Sajab enamasti lörtsi, kohati ka lund ja tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, saartel ja põhjarannikul pöördub kirdesse ja põhja ning tugevneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, paiguti tuiskab. Õhtul sadu hõreneb. Tuul puhub Ida-Eestis idakaarest, Lääne- ja Loode-Eestis pöördub põhjakaarde 3-9 m/s. Rannikul tugevneb loodetuul 8-14, puhanguti 18, saartel kuni 23 m/s. Õhtul pöördub tuul kõikjal loodesse ja põhja. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi ja hakkab õhtul loode poolt alates langema.