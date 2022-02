Öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati veidi lund. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 m/s, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 3-8 kraadi, saarte rannikul on kohati 0 kraadi.