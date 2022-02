Rakvere linnapea aastapäevatervitus ⟩ Head rakverlased, meie armsad sõbrad, koostööpartnerid, külalised

Rakvere jaoks oli tegus ja tubli aasta. Kui eelmisel aastal anti meile sportlikema omavalitsuse tiitel, siis nüüd oleme Euroopa spordilinn 2022. Rakvere Rohuaia lasteaed teenis keskkonnaauhindade galal aasta keskkonnasõbraliku haridusasutuse autasu. Rakvere linn on maailmas roheliste ehk kestlike sihtkohtade esisaja hulgas. Väga uhke olen paljude meie noorte üle, kes on toonud linnale au ja kuulsust ning on eeskujuks teistele oma saavutustega hariduses, kultuuris, spordis ja nii edasi. Üks lahedamaid gümnaasiuminoorte filmifestivale toimub just Rakveres. Loodan, et ka edaspidi.