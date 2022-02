Margus Martin Kiievist: praegu ma hirmu ei tunne

"Otsest ohtu ma oma elule ei tunne, hirmu ei ole," palus meie hea kolleeg ja sõber Margus Martin kõiki oma tuttavaid rahustada. "Praegu on plaan veel siia jääda. Meil on tagavaraplaan olemas, ja kui vaja, saame Lvivi kaudu kodumaale tagasi tulla. Hetkel ootame koos fotograafiga Kiievisse Jaanust (Postimehe ajakirjanik Jaanus Piirsalu – toim.), kes oli Donbassis ja hakkas sealt varahommikul tulema. Ka temaga on kõik hästi, ta on Kiievi poole teel."