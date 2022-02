See unenägu ei lasknud mul uuesti uinuda, oli häiriv ja ebameeldiv. Ja kui ma ärkasin ning sain aru, mis oli vahepeal maailmas toimunud, näis, et olen ühest häirivast unenäost sattunud teise. Selle vahega, et sellest viimasest ärgata ei saa, see on reaalsus. Ebareaalsus.