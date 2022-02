Triin Varek: Ukraina vajab meie kõigi toetust!

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul lasub kohalikul omavalitsusel kohustus vältimatu sotsiaalabi pakkumiseks, kuid aidata saavad ka organisatsioonid ja üksikisikud. "Tänan Oleg Grossi, kes on eeskujuks ja avalikult ulatanud abikäe oma ettevõttes töötavatele ukrainlastele ja nende peredele," rääkis Varek. "Loodan, et sama teevad ka teised ettevõtjad. Tegemist on kriisiolukorraga, kus vajalik on ühtehoid ja tugi nii riigilt, kohalikult omavalitsuselt kui ka erasektorilt. Peame tegutsema ühiselt."