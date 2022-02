"Transpordiga on olukord hetkel muidugi väga keeruline. Rong pidi väljuma kell 13.25, kuid väljus kella 20 paiku," sõnas Sviripa ning lisas, et rongidele on kehtestatud kiirusepiirang 60 kilomeetrit tunnis, mis teeb reisimise veelgi keerulisemaks. "Täpset Lvivi saabumise kellaaega on raske prognoosida. Ma olen sellest ootamisest väga väsinud," lisas ukrainlanna.