"Lvivi rongijaam oli inimesi paksult täis," rääkis Valeriia Sviripa. "Jaama lähedal pakuvad inimesed küüti, et linnast välja viia. Läksin tasuta rongi peale, mis viib Poola piiri lähedale. Inimesed peaaegu võitlevad koha eest rongis. Nüüd ma tean, mis tunne sõjapõgenikel on. Elagu Ukraina! "

Eile õhtul Rakverest teele asunud Veiki Ojaperv rääkis, et nad on teekonnal näinud kolme NATO kolonni. "Piirivalvureid ja politseinike on Poolas palju," lisas ta. "Leedu-Poola piiril olid piirivalvurid väljas, Poola poolt Leedusse oli tekkinud väike järjekord. Näha on palju Ukraina lippe. Tanklates kuulavad-vaatavad kõik raadiost ja telerist uudiseid. Omavahel arutatakse igal pool sõja üle."