Arvamus ⟩ Käi p***sse, Putin

Ma ei häbene ropendada. Ma tahaks sulle, värdjas, ilma tagajärgedele mõtlemata taburetiga vastu pead virutada. Viimati käitusin ma sedasi 1984. aastal, kui olin sunniviisiliselt Nõukogude armeesse värvatud ja mingid ahvi ja neandertallase ristsugutised üritasid mulle peksa anda. Muide: su väes pole sellest ajast midagi muutunud. Ikka on kõik nii ligadi-logadi, kui olla saab. Ikka saab su meestel poole rännaku ajal kütus otsa ja ikka on sõdurid näljas ning käivad poodides vargil.

Olin just mõni hetk tagasi tegemas oma tööd, suhtlesin inimesega, kelle lähedased on Kiievis. Reipalt vestlust alustanud inimene, senise tutvuse põhjal enesekindel ja lausa karm mees, jäi keset vestlust äkki vait, ja puhkes siis nutma. "Ma ei saa rääkida..." ütles ta vaid.

Ma ei tea, kas ta murdus murekoorma all, või sai ta täpselt sel hetkel Kiievist traagilise teate. Ma sain aru, et ta tahtis endaga olla.

​Sa kuradi värdjas Putin – sa salvestasid sõjakuulutuse ja pugesid ise kusagile urgu peitu. Sa saadad oma ahviaruga sõjaväe tapma inimesi. Just ahviaruga, sest need loomad oma peaga ju ei mõtle, ega nad õieti teagi, kus ja mille nimel sõdivad. Mille eest, seda nad teavad, sest nad on ju palgasõdurid, kellele sa, Putin, maksad sandikopikaid, aga kuna neid on mõned juudaseeklid rohkem, kui sinu maa rahvas ausat tööd tehes teenib, siis lihtsameelseid leidub.

​Ühte asja oskab Venemaa paraku hästi. See on propaganda. Juba bolševikud tulid võimule suurte valede saatel ja alates sellest ajast pole teil seal idapiiri taga midagi muutunud. Te ajate oma rahvale totaalset pläusti pähe ja kui seda järjekindlalt ning suuremahuliselt teha, siis lõpuks usutaksegi. Küll mitte kõik, aga usuvad.

​Sa, Putin, ju teisiti ei saakski – muidu lööks su oma rahvas sind maha. Väike alaväärsuskompleksides töll nagu sa oled.

​Mul on jumala savi, et pärast selle kirjatüki ilmumist ma ilmselt mitte kunagi enam Venemaa viisat ei saa. Su trollid ju monitoorivad kõike ja kõiki. Alles just kustutasin ühe kommentaari uudise juurest, kus Venemaa meiliaadressiga troll sõimas kõiki Postimehe ajakirjanikke "uroodideks" ehk värdjateks. Kaudselt siis mind ka. Seega luban ma end sinu kallale, Putin, ka ropendama, sest värdjad ju teevad nii.