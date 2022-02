"Ukrainast tulevatel inimestel on nutetud näod, silmaalused magamatusest sinised," lausus Ojaperv. "Poola poolel võetakse neid soojalt vastu. On avatud humanitaarabipunktid, jagatakse toitu ja jooki. Nägin ka Prantsusmaa lippu, nad on siin oma punkti avanud. Palju on inimesi, kel käes plakatid nimedega, keda ootavad. Põgenike transpordiks on poolakad organiseerinud bussid. Näha on lihtsaid Poola inimesi, kel käes tahvlid, kuhu kirjutatud, et nad pakuvad inimestele küüti."