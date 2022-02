Ukrainas Lvivis paigutati esimesed inimesed rongi juba laupäeva hommikul kella 9 ajal. Lvivi rongijaamast on laekunud mitmeid videosid, kuidas sõjapõgenikud tunglevad ja kätega ruumi teevad, et rongi pääseda. "Tunglemine oli meeletu, kuid õnneks oli see üsna tsiviliseeritud, kuna kõik teavad eesmärki, miks me piiri poole liigume," muljetas Valeriia Sviripa laupäeva pärastlõunal veebirakenduse Telegram kaudu.