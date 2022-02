Poola-Ukraina piiril Przemyśl linna rongijaamas ootavad tuhanded inimesed lähedastega kohtumist, enda edasist saatust või pakuvad saabuvatele põgenikele abi. Ootajate seas on ka neid, kes kodumaale naasevad, et relvadega enda riigi vabadust kaitsta. Üks neist on 20ndates Konsantin.

Konstantin on rahvusvahelises ettevõttes IT ettevõttes töötav noormees, kelle kodulinnaks Kiiev. Przemyślis ootab ta, nagu tuhanded teisedki, oma perekonna kohta infot. "Info on segane, kohati ei ole võimalik oma perega kontakti saada, Ukraina piiri taga on palju segadust ja internetiühendus on katkendlik," rääkis ta laupäeva õhtul valitsevast olukorrast.