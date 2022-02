Medyka piiripunkt oli laupäeva pärastlõunal oluliselt suurema koormuse all kui pühapäeva lõunal. Poola vabatahtlikud teadsid rääkida, et Ukraina linnades on öösiti kehtestatud komandanditund ning liikuma pääsetakse alles hommikul. "Kuna paljud põgenikud tulevad jala, siis on olukord ettearvamatu. Hommikul liikuma saades võivad nad jõuda alles õhtul," rääkis vabatahtlikuna toitu pakkuv Aleksy.