Teel Ukraina piirile ⟩ Poola piirilinnades on majutusega keeruline olukord

Öömaja leidmine Poola piiritsoonis on keeruline, välja on müüdud nii hotellid, hostelid kui ka kodumajutused. Kohapeal toimetavad vabatahtlikud teadsid rääkida, et nii ametivõimud kui ka eraettevõtted on broneerinud majutuse põgenikele, kes sõjatsoonist tulles on väga väsinud ja paar ööd end koguda soovivad, enne kui edasi liiguvad.