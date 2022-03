1990. aasta alguses üritasid aga Nõukogude Liidu piirivalveväed, kel oli Rakveres Pikal tänaval staap ja helikopterite lennuväli, head nägu teha ja kohalikele “aborigeenidele” meele järgi olla. Väljend “aborigeenid” kõlab muide Nõukogude piirivalvuritest rääkivas mängufilmis “Häirelend”, kui üks piirivalve vanemleitnant ütleb, et “lähen tutvun aborigeenide eluga”, ja järgmistes kaadrites on ta juba Rakvere linna vahel. See film võetigi valdavalt üles praegusel Lääne-Virumaal.