Musta pässiku kasvatamine: hõlptulu, vandalismiakt või “astelpajuskeem”?

Need, kes on tihti jalutanud mõnes meie kaasikus, on kindlasti silmanud mõnede kasepuude tüvel tumedat mügarikku. Tegu on tšaaga ehk musta pässikuga – puutüve vigastatud kohale kasvava seenega, mis on tuntud oma raviomaduste tõttu ja mida on rahvameditsiinis kasutatud juba aastasadu.