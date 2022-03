Ühiskondlik-poliitiliste loengute valdkonnas on rajoonis aruandeperioodil olnud mõndagi rõõmustavat. On suurenenud loengute hulk ja paranenud kvaliteet. Kui eelmisel aruandeperioodil peeti ühiskondlik-poliitilistel teemadel kokku 2983 loengut, siis kahel viimasel aastal mindi rahva ette 3800 loenguga. On sagenenud ettekanded Nõukogude rahvaste sõprusest.