Sinitihane, ukraina keeles cини́ця блаки́тна, on ainus meie linnuriigi esindaja, kel on Ukraina lipu värvides sulestik. Paljud meist kannavad praegusel ajal Ukrainale toetuse avaldusena rinnas sinikollast lindikest, sinitihane on seda värvikombinatsiooni kandnud aegade algusest.