Kolumn: keti kõige nõrgem lüli

Mul pole mõõduka patriotismi vastu midagi. Aga tuletan meelde, et kett on just nii tugev, kui tugev on tema kõige nõrgem lüli. Ja tuleb kohe meelde, kui aastaid tagasi läksime üle digitelevisioonile. Kolm aastat räägiti digiboksidest! Antennidest ja nende ühendamistest. Iga päev. Kolm aastat. Ja kui üleminek lõpuks toimus, tuli 20 000 majapidamisest telesse kuri kõne – kuhu kurat pilt kadus?!