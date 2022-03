Metallitööstus lööb enneolematuid häirekellasid

Volatiilses maailmamajanduses on lisaks energeetikasektorile juba tugevalt pihta saanud ka metallitööstus. Väga suur osa Eestisse saabuvast metallist on pärit Venemaalt, Valgevenest ja Ukrainast. Näiteks nikli hind on alates Venemaa sissetungist Ukrainasse tõusnud enam kui kahe ja poole kordseks, käies korraks ära ka neljakordse hinnataseme juures.