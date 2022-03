Rakveresse jõuab Jaanari fotonäitus "Emotsioonid hetkes"

​ Jaanar on vabakutseline fotograaf, kelle portfoliost leiame nii kunstilisi visuaale kui tootefotosid tuntud brändidele. Ta on jäädvustanud pealinna ööelu, sealhulgas teinud fotoseeriaid Tallinna technoklubis Hall. Tema portreefotode hulgast leiame muuseas palju Eesti kuulsusi.

"Fotograafias on mustvalge mind alati lummanud, mustvalge pilt annab edasi sügavama tunde ja tõrjub tagaplaanile häiriva visuaalse müra," põhjendab fotograaf oma eelistust. Näitusel on fotode suund portreedel, kus on mängitud kaadri ja nurgaga, et anda edasi uudsust, millel küljes kunstiline maik.