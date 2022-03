Repliik: vanasti oli kõik tasuta

Eks olen isegi tiba kulmu kortsutanud, kui mõni lugemist vääriv artikkel jääb minu jaoks maksumüüri taha. Võimalik, et omaette roppusegi poetanud. Aga selle peale tõsisemalt vihastada oleks minu arust üsnagi piinlik. Seda teevad tavaliselt ju need tüübid, kes internetis kommenteerides sõna “liitsõna” ka lahku kirjutavad.

Vestlus arenes eksponentsiaalselt punktini, kus mulle selgitati, et olen kallutatud ajakirjanik, kuna ma pole maakonnalehes töötades veel paljastanud Ukraina sõja tõelisi põhjuseid. Ning et kunagi olevat olnud nii, et uudised olid kõik tasuta. Jah, ka enne internetti. Ma küsisin talt igaks juhuks üle. Ning ei, ma ei näinud seda unes.