Kolumn: sillad lapsepõlvede vahel

Mõtlen, et on ikka õnn, et olen saanud kasvada kodus, kus on alati elanud lood. Kuidas muidu ma teaksin, kuidas kõige paremini jätta meelde poenimekirja (ikka tuleb nagu Bullerby Liisa laulda vabalt valitud viisil “jupp kõige paremat suitsuvorsti”), kuis oskaksin arvata, kes seal möirgab, nii kuis rammu (see ei ole lehmakari, see on Mari-Kisakõri), või mis teha, kui peale tuleb eriti magus tukastus (siis tuleb mõistagi magada, nii et ei liiguta vurru ka).