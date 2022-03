PÖFFi veebikino on Ukraina filmide päralt

Filme saab alates tänasest vaadata tasuta, kuid Ukraina filmitegijad on palunud teha oma kodumaa abistamiseks rahaline annetus. "Igasugune abi, ka kõige väiksem, on praegu elulise tähtsusega,"” ütlevad nad. "Kui meie filmid suudavad Ukraina heaks midagi ära teha, siis pole need asjata tehtud."

Pidevalt täienev programm, mis on nähtav üle terve Eesti, jõuab vaatajate ette koostöös voogedastusplatvormiga Elisa Stage, kus PÖFFi veebikino tegutseb. Lähiajal saab osa Ukraina programmist esimest korda PÖFFi veebikino ajaloos vaadata ka Elisa Elamuse videolaenutuses.

Tänasest on kavas kolm filmi.

"Donbass" on üks Ukraina viimase aja olulisemaid linateoseid, mille autor Sergei Loznitsa „tõlgib” nn rahvavabariikide, Donetski ja Luhanski elu kunstikeelde ja saab tulemuseks vapustava tragikomöödia. See on 13 episoodist koosnev satiiriline teekond läbi Donbassi, kus leiavad aset grotesksed, absurdsed ja koomilised sündmused, mida ei oskaks uneski ette kujutada.

Film esilinastus 2018. aastal Cannes´i festivali kõrvalvõistlusprogrammis "Un Certain Regard" ja võitis parima režissööri auhinna.

"Kui puud langevad" on Marõsja Nikitjuki romantiline draama, milles segunevad postsovetlik realism ja unenäolised fantaasiaid. Ukraina kolkakülas elav Larõssa, kes on armunud nägusasse kriminaali, otsustab koos temaga põgeneda, et ahistavast keskkonnast ja eelarvamustest vabaneda, taustaks looduse metsik ilu ja värske vabaduse kuritegelik kaos. Film esilinastus 2018. aastal Berliini filmifestivalil ja linastus ka sama aasta PÖFFil.

"Värav" on Volodõmõr Tõhhõi parajalt pöörane mõistujutt, mille puhul on raske isegi öelda, kas see on fantastiline must komöödia, õudusfilmi elementidega apokalüptiline tragöödia või hoopis midagi kolmandat. Vanaema Prisja, tema tütar Slava ja tütrepoeg Vovtšõk elavad oma igapäevast elu jumalast hüljatud Tšornobõli keelutsoonis, kus võib kohata ainult metsloomi, russalkasid ja stalkereid – maailmas, kus segunevad müütiline ja reaalne.

Film esilinastus menukalt 2017. aasta PÖFFi põhivõistlusprogrammis.

Ukraina kava täieneb jooksvalt iga nädal.

Annetada saab, helistades filmide juures olevatel telefoninumbritel või kandes oma annetuse lisatud fondide arvelduskontodele.

Telefoninumbrid on seotud kodanikualgatuse korras tekkinud MTÜ-ga Slava Ukraini, kes kogub meditsiinitehnikat ja -vahendeid, riideid ja toitu, mis toimetatakse Eesti Rotary klubide hangitud kiirabiautodega otse Ukrainasse. Ühe nädalaga on Ukrainasse saadetud juba seitse autotäit humanitaarabi. See on kõige kiirem viis, kuidas annetus Ukrainasse jõuaks.

Lisaks saab Ukrainat toetada ÜRO Ukraina Humanitaarfondi või veebilehekülje @Helping.Ukraine vahendusel, mis koondab erinevaid fonde.

Filmi "Kui puud langevad" autorid on palunud annetada raha otse Euroopa Filmiakadeemiale või Euroopa Filmiakadeemia, Rotterdami filmifestivali ja Amsterdami dokumentaalfilmide festivali poolt asutatud organisatsiooni The International Coalition for Filmmakers at Risk juures tegutsevasse fondi Emergency Fund for Filmmakers, mis aitab hätta sattunud Ukraina filmitegijaid.