Põhimõtteliselt on täiesti väär hoida suuremaid rahasummasid kodus, kaotsimineku kartusest matta raha maasse, peita hoonetesse ja muudesse omateada kavalatesse kohtadesse. Riigipanga Rakvere osakonna poole on viimase aasta jooksul pöördunud hulk inimesi avaldustega vahetada ümber suurtes summades kodus hoidmisel riknenud raha. Siit järeldus: säästude õige koht on hoiukassas.