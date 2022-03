Rakvere Linna TSN Täitevkomitee istungil oli kõneaineks linna veevarustus. Rakvere tarvitab ööpäevas ligikaudu 5000 kuupmeetrit vett, sellest elanikud 2256 ja asutused-ettevõtted 2744 kuupmeetrit. Asutustest on suurimad veenõudjad liha- ja piimakombinaat. See, et asutused tarvitavad joogivett tehniliseks otstarbeks, halvab elanike varustamist.