Rakvere Raibe ⟩ Kiirustrahviäri õitseb täie hooga

Kiiruskaamera on paljude arvates järgmine bitcoin.

Muudetud liiklusseadus lubab omavalitsustel teenida raha valla teedel registreeritud kiiruseületuse eest. See on muutnud paljude külavaheteede servad justkui väikesteks kasiinodeks, loomisel on esimesed kiiruskaameraühistud.