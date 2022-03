Nädala lind: hallõgija

See oli minu elu esimene kohtumine hallõgijatega. See, et neil hiireriputajatel selline naljakas nimi on, selgus muidugi alles kodus linnumäärajat uurides. Eks kõik muudki teadmised hallõgija kommete kohta leidsin hiljem linnuraamatutest, aga sedalaadi esmakohtumine jäi küll terveks eluks meelde. Ja olgugi et minu edaspidises elus on olnud hallõgijatega kohtumisi nii kevaditi tema pesitsuspaigas rabas kui ka talveperioodil avamaastikel, pole õnnestunud rohkem tema toidulattu sattuda.