Lähipäevil on oodata päikeselist ilma

Ööl vastu pühapäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on udu. Puhub edela- ja läänetuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on kuni 4 kraadi, rannikul on kuni 3 kraadi sooja. Pühapäeva päeval on selge ja vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 6-11, meremõjuga rannikul kuni 3 kraadi.