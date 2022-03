Galerii ⟩ Tipptasemel Rakvere töö- ja tehnoloogiakeskuse ehitus on lõpusirgel

Tehnoloogiakeskuse lõppviimistlus on mõne nädala kaugusel ning juba tehakse õues usinalt tööd. Praegu käib hoones mööbli kokku monteerimine ja puuride, pinkide peenhäälestus. Lisaks on tööd ventilatsioonisüsteemiga.

Uues majas on klass nelja treipingiga ning kohe selle kõrval suur klassiruum, mida saab üksteisest lükandseinaga eraldada. "Kumbagi klassi mahub istuma 16 last ning vajadusel saab lükandseinaga need eraldada," rääkis Rakvere linna ehitusinsener Marianne Klopets.