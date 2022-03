Sõjast on laule kirjutatud muidugi aegade algusest peale. Selle vahega, et esimestel aastatuhandetel rääkisid need valdavalt sellest, kui võimsalt keegi sõjas kellelegi koha kätte näitas. Inimkonna ajalugu on suuresti ju sõdade ajalugu. Seega on lauldud pigem kiidulaule mingitele valitsejatele või armeedele, kes neid sõdu võitsid, või ähvardavaid sõjalaule oma vastaste hirmutamiseks.